Erol Özvar: 8 sömestiri 3 yılda tamamlayacak düzenleme için çalışıyoruz

Eğitim alanında yeni reform adımları atılmaya devam ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ni ziyaret etti.

YÖK Başkanı Özvar, buradaki ziyaretlerinin ardından üniversitenin senato toplantısına katıldı.

Özvar'a Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektör yardımcıları ve akademisyenler eşlik etti.

TAM İSTİŞARE VURGUSU

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Başta Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırmalar ve sosyal sorumluluklar olmak üzere bir üniversitenin asli işlevlerine dair fevkalade yakın bir istişare halindeyiz.

Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak, temel amacımız ülkemizi üniversitelerimizle birlikte tam istişare ve iş birliği halinde üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmektir." dedi.

"8 SÖMESTİRİ 3 SENEDE BİTİRMEYİ SAĞLAYACAK BİR DÜZENLEME"

Öğrencilerin daha hızlı hayata atılmasını istediklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

Türkiye'de Yüksek Öğretim alanında herhangi bir kredi kaybına uğramadan programların yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarında herhangi bir tasarrufa gitmeden ama öğrencilerimizin aynı kredi ve ders saatleri anlayışı içerisinde daha kısa zaman içerisinde mezuniyetine imkan verecek üçüncü bir sömestr üzerinde çalıştığımızı duyurmuştuk. 8 sömestiri 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkan verecek bu düzenlemeyi İnşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmek istediğimizi arzu ederiz.

"BİZ 1 SENEDEN DAHA FAZLA İSTİFADE ETMEK İSTİYORUZ"

Bazı soru işaretlerine de yanıt veren Özvar, "Bazen akıllara takılabiliyor, 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Daha mı az eğitim' hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Biz 1 seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz.

Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.