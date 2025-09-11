Abone ol: Google News

ÖSYM tarafından 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları erişime açılmasının ardından tercih süreci gündemdeki yerini aldı. Peki, BESYO tercih takvimi açıklandı mı? BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 2025-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda sınava katılım sağlayan adaylar tercih takvimi konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, BESYO tercih takvimi açıklandı mı? BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı, ancak tercihlerin eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzunu ÖSYM'nin duyuru sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları hesaplanarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak.

