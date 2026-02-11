Bitlis'te kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis’in Mutki ilçesinde, buz gibi soğuk altında yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

İlçede bulunan Atatürk İlkokulu'nda yoğun kar sebebiyle İstiklal Marşı, okul binası içerisinde okundu.

KAR YAĞIŞINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Okulun bahçesinde kaydedilen görüntülerde bir öğrencinin, bahçede tek başına okuduğu görüldü.

Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyen çocuğun o anları, izleyenleri duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı.

Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.