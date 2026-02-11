Abone ol: Google News

Bitlis'te kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı

Mutki ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen İstiklal Marşı’na yürekten eşlik eden bir öğrenci, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, büyük ilgi gördü.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 11:34
  • Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen bir öğrenci İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.
  • Bu anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
  • Öğrencinin kararlılığı ve duyarlılığı izleyenleri duygulandırdı.

Bitlis’in Mutki ilçesinde, buz gibi soğuk altında yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

İlçede bulunan Atatürk İlkokulu'nda yoğun kar sebebiyle İstiklal Marşı, okul binası içerisinde okundu.

KAR YAĞIŞINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Okulun bahçesinde kaydedilen görüntülerde bir öğrencinin, bahçede tek başına okuduğu görüldü.

Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyen çocuğun o anları, izleyenleri duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı.

Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

