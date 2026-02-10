Hatay’da gençler, güreşle yeniden ayağa kalkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Şehit Yener Çevik İlkokulu’nun bodrum katında oluşturulan salonda güreş eğitimi alan öğrenciler, antrenmanlarını büyük bir azimle sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından çocukların ders dışı zamanlarını sporla değerlendirmesi amacıyla 2021 yılında Fatih Ortaokulu’nda başlatılan güreş kursu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde binanın hasar görmesi üzerine ara vermek zorunda kaldı.

OKUL BODRUMU, SPOR SALONUNA DÖNÜŞTÜ

Çocukların spordan kopmaması için kurs, Şehit Yener Çevik İlkokulu’nun bodrum katında hazırlanan yeni salonda yeniden faaliyete geçirildi. Antrenör Hüseyin Can yönetimindeki çalışmalara, çevredeki ilkokul, ortaokul ve liselerden farklı yaş gruplarında 30 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, bir yandan düzenli antrenman yaparken, diğer yandan depremin bıraktığı olumsuz izleri sporla geride bırakmaya çalışıyor.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÇOK BÜYÜK"

Antrenör Hüseyin Can, geçmiş yıllarda kurs bünyesinden yetişen bazı sporcuların Avrupa ve Balkan şampiyonalarında mücadele ettiğini hatırlattı.

Depremin bölgede derin yaralar açtığını vurgulayan Can, şunları söyledi:

Burada çok büyük bir yıkım yaşandı, insanlar sevdiklerini kaybetti. Sporun hem birleştirici hem de iyileştirici bir gücü var. Öğrencilerimiz burada egzersiz yaparken sosyalleşiyor, aynı zamanda depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hedefimiz, bu çocukları yeniden büyük kulüplere ve şampiyonalara kazandırmak.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Payas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Şahin Aydın Alp, okul çıkışında antrenmanlara severek katıldığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası’na hazırlandığını belirten genç sporcu, “İdmana isteyerek geliyorum. En büyük hayalim Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah Türkiye Şampiyonası’nda da birinci olup Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak istiyorum. İlk kez katılacağım için çok heyecanlıyım.” dedi.

GENÇ GÜREŞÇİLER MİNDERE UMUTLA ÇIKIYOR

16 yaşındaki Hilal Sağlam ise ilk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, “Sonrasında Zafer Turnuvası’nda derece alıp Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi amaçlıyorum” diye konuştu.

15 yaşındaki Asi Eriş de kurs sayesinde tanıştığı güreşi yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğünü ve sporu hayatının önemli bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.