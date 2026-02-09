Hakkarili gençler gökyüzüyle tanıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, havacılığa ilgi duyan gençler, model uçak eğitimiyle gökyüzüyle buluştu. Çalışma, gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini de geliştirmeyi hedefliyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Türk Hava Kurumu’nun (THK) katkılarıyla yürütülen projede, bölgedeki gençlerin havacılık alanına yönlendirilmesi amaçlandı.

ÖĞRENCİLER, HAVACILIĞIN TEMELLERİNİ ÖĞRENDİ

“Model Uçak Başlangıç Eğitimi” kapsamında Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu’ndan seçilen 30 öğrenci ve 5 öğretmen eğitimlere katıldı. THK Uçuş ve Model Uçak Eğitmeni Hasan Tur rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrenciler model uçak yapımının yanı sıra uçuş prensipleri ve havacılığın temel kuralları hakkında bilgi edindi.

"BU PROJE, ÇOCUKLARIN UFKUNU AÇIYOR"

Eğitmen Hasan Tur, projenin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Bu imkânlar çocuklarımızın bakış açısını değiştiriyor. Kendi yaptıkları uçakları havada görmek onlar için büyük bir motivasyon. Eğitim sonunda verilecek uluslararası geçerliliğe sahip sertifika, ileride atacakları profesyonel adımlar için önemli bir başlangıç olacak.

HEYECAN VE MOTİVASYON ZİRVE YAPTI

Eğitime katılan öğrenciler ise teorik bilgilerin uygulamayla birleşmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Kendi yaptıkları model uçakları uçurmanın mutluluğunu yaşayan gençler, projenin Yüksekova’da sosyal ve teknolojik gelişime önemli katkı sunduğunu ifade etti.