Bursa'da otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' dedi: 5 aday sınav binasına alındı Yıldırım ilçesinde, TYT'ye girecekleri okula belediye otobüsüyle gelen 5 aday, kapılar kapanınca görevliler tarafından binaya alınmadı. Öğrencilerin yoğun trafikte kendi yüzünden geç kaldığını söyleyen otobüs şoförü, görevlileri ikna edince adaylar sınava girdi.