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Bursa'da otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' dedi: 5 aday sınav binasına alındı

Yıldırım ilçesinde, TYT'ye girecekleri okula belediye otobüsüyle gelen 5 aday, kapılar kapanınca görevliler tarafından binaya alınmadı. Öğrencilerin yoğun trafikte kendi yüzünden geç kaldığını söyleyen otobüs şoförü, görevlileri ikna edince adaylar sınava girdi.

DHA DHA
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girecek olan 5 öğrenci, belediye otobüsüne bindi.

Belediye otobüsü şoförü Ömer Şenen, yoğun trafik nedeniyle geç kalan adayları okul binasının önüne kadar getirdi.

"BENİM YÜZÜMDEN GEÇ KALDILAR"

1 dakika geç kalan adaylar binaya alınmazken, otobüsten inip kapıya giden Şenen, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu." diyerek öğrencilerin içeri alınmasını rica etti.

Sınav merkezi görevlilerinin kapıyı açmasıyla 5 öğrenci de koşarak içeri girdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALKIŞLARLA KARŞILANDI

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, otobüs şoförüne alkışlarla teşekkür etti.

Eğitim Haberleri