Çankırı'da fırtına nedeniyle okullara yarım gün ara verildi Yurt genelinde çöl tozu uyarısı verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Çankırı'da okullar yarım gün tatil edildi.

AA

Çankırı'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi.

Sarı kodla uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına tahmininde bulunduğu ve 'sarı' kodla uyardığı kentte, Valilik'ten gelen açıklama ile okulların tatil edildiği belirtildi.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim merkezleri tedbir amaçlı tatil edilmiştir"

“İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)