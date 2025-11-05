Cizre’de minikler için anlamlı 'Bed-i Besmele' töreni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için anlamlı bir “Bed-i Besmele” töreni düzenlendi. Hz. Nuh Camii avlusunda gerçekleştirilen programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

KUR'NA TİLAVETİ VE DUALARLA BAŞLADI

Törende öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sureler seslendirildi. Etkinlikte dualar edilirken, yenilenen kurs binasının açılışı da gerçekleştirildi. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"TEMEL EĞİTİMLER KARAKTER İNŞAASINDA ETKİLİ"

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, 4-6 yaş grubu eğitimlerinin çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayarak, “Bu yaşlarda verilen eğitimler kalıcı, sağlam ve karakter inşasında belirleyici niteliktedir. Müftülüğe bağlı bu tür kurumlarda sadece dini bilgiler değil; alfabe, sayılar, renkler, kişisel bakım ve sağlık gibi temel dersler de veriliyor” dedi.

"ASIRLIK GELENEĞİN DEVAMI"

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran ise Bed-i Besmele töreninin Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen köklü bir gelenek olduğunu hatırlatarak, “Bu tören, Kur’an-ı Kerim’in temellerini öğrenen çocuklarımızın alfabeyi tamamladıkları günü simgeler. Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Cizre’deki en büyük kursumuzdur. Bir yıldır süren özverili çalışmalar sonucunda eğitim binası tamamen yenilendi ve kapasitesi artırıldı” diye konuştu.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Baran, yenilenen kurs binasının çocukların ihtiyaçlarına uygun modern bir yapıya dönüştürüldüğünü belirterek, onarım sürecine katkı sağlayan Cizreli hayırseverlere teşekkür etti.