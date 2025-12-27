Hatay’a kültür yatırımı: 4 yeni kütüphane hizmete açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merkez ilçe Antakya’da, Habib Neccar Camii yanında yer alan tescilli Kuseyri Konakları, Hatay Medeniyetler Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu. Kente ait çok katmanlı tarihsel mirastan ilhamla kurgulanan kütüphane, yaklaşık 1.500 metrekarelik alanı, 20 bin kitaplık koleksiyonu ve 440 kişilik kapasitesiyle bilim ihtisas kütüphanesi niteliğinde hizmet verecek.

Din bilimlerinden felsefeye, sanattan teknolojiye uzanan tematik koleksiyonların yer aldığı kütüphanede; Kent Tarihi ve Kültürü ile Dünyada Türk Edebiyatı bölümleri dikkat çekiyor. Ayrıca 0–6 yaş grubuna özel bebek ve çocuk bölümü, kültürel mirasın erken yaşta aktarımını hedefliyor. Kafeterya, kitap satış alanı ve idari birimleriyle yapı, bütüncül bir kültür merkezi olarak tasarlandı.

HATAY'IN EN BÜYÜKLERİNDEN: İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

İskenderun’da TOKİ desteğiyle inşa edilen modern binasında hizmete açılan İlçe Halk Kütüphanesi, 4.350 metrekarelik kullanım alanı ve 100 bin kitap kapasiteli koleksiyonuyla kentin en büyük kütüphane yapıları arasında yer alıyor. Yaklaşık 1.000 kişilik oturum kapasitesine sahip kütüphane, her yaş grubuna yönelik donanımıyla öne çıkıyor.

Çocuklara özel bölümler, 7/24 çalışma salonu, süreli yayınlar alanı, internet erişim merkezi, grup çalışma odaları ve etkinlik atölyeleriyle bireysel ve kolektif öğrenme destekleniyor. Engelsiz Erişim Salonu ve Kent Kitaplığı ise kapsayıcı ve yerel belleği güçlendiren hizmetler arasında yer alıyor. 195 kişilik konferans salonu ve kafeterya ile kütüphane, sosyal yaşamın da merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

SINIR KENTİNE ÇOK YÖNLÜ MERKEZ: REYHANLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

Yenimahalle Azerbaycan Caddesi’nde yer alan Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesi, 11 bloktan oluşan kampüs yapısı, 3.991 metrekarelik alanı ve 30 bin kitaplık koleksiyonuyla kullanıcılarını ağırlamaya başladı. 600 kişilik oturum kapasitesine sahip kütüphane, eğitim, üretim ve sosyal etkileşimi aynı çatı altında buluşturuyor.

Bebek ve çocuk bölümleri, 7/24 çalışma salonu, bireysel ve grup çalışma alanlarının yanı sıra; matematik, resim, müzik, maker ve eğitim atölyeleriyle üretim odaklı bir kütüphane modeli sunuluyor. Konferans salonu, cep sineması, kafeterya ve engelsiz erişim alanlarıyla Reyhanlı’da yeni bir yaşam ve öğrenme alanı oluşturulması amaçlanıyor.

DEPREM SONRASI UMUT SİMGESİ: KIRIKHAN ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan tescilli yapının restore edilmesiyle yeniden hizmete kazandırılan Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi, çocuklara özel tasarımıyla dikkat çekiyor. 175 metrekarelik, tek katlı yapı; bebek ve çocukların güvenli, erişilebilir ve yaşlarına uygun bir ortamda kitapla buluşmasını hedefliyor.

Donanımı ve mekânsal düzenlemeleriyle çocukların keşif ve öğrenme süreçlerine uygun şekilde hazırlanan kütüphane, aynı zamanda kentin yeniden ayağa kalkma sürecinin ve geleceğe dair umudun simgesi olarak öne çıkıyor.