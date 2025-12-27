Erzincan'da üniversiteli gönüllülerden köy çocuklarına sıcak dokunuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Isıtan Eller” projesi kapsamında Erzincan’daki üniversite öğrencileri gönüllü olarak bir araya geliyor. Yurtlarda açılan örgü kurslarına katılan gençler, boş zamanlarını atkı ve bere örerek değerlendiriyor.

El emeğiyle hazırlanan ürünler, kış şartlarının ağır geçtiği köylerde eğitim gören öğrencilere ulaştırılıyor. Proje, hem üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini güçlendiriyor hem de köy çocuklarının yüzünü güldürüyor.

GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN KÖY OKULUNA ZİYARET

Bu kapsamda Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan gönüllü öğrenciler, Erzincan merkeze bağlı Büyük Çakırman İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilere ördükleri atkı ve bereleri hediye eden üniversiteliler, oyunlar ve etkinliklerle çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

"HER YURDUMUZ FARKLI BİR KÖY OKULUNA ULAŞIYOR"

Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Aysun Elibol, projenin 2019 yılından bu yana aktif olarak sürdürüldüğünü belirtti. Erzincan genelinde 153 gönüllü öğrencinin projede yer aldığını aktaran Elibol, şunları söyledi:

Yurtlarımızda açılan örgü kurslarında öğrencilerimiz atkı ve bereler örüyor. Her yurdumuz, belirlenen farklı bir köy okuluna bu ürünleri ulaştırıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem serbest zamanlarını verimli kullanıyor hem de yardımlaşma ve ekip çalışması bilinci kazanıyor.

"ÇOCUKLAR GÜNLERDİR BU ANI BEKLİYORDU"

Büyük Çakırman İlkokulu öğretmeni Furkan Dündar, üniversite öğrencilerinin üç yıldır okul öğrencileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, “Kendi ördükleri atkı ve bereleri öğrencilerimize hediye ettiler. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Ziyaret edileceklerini öğrendikleri günden beri büyük bir heyecanla bu günü beklediler.” dedi.

"BİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLEYEN BİR ÖĞRENCİYLE KONUŞTUM"

Gönüllü üniversite öğrencisi Sudenaz Güleç ise örgü kurslarında hazırladıkları ürünleri köy okulundaki çocuklara ulaştırmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Güleç, “Öğrenciler bizi görünce çok heyecanlandı. Konuştuğum bir öğrenci, bizi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Biz de bu mutluluğa ortak olduğumuz için çok sevindik.” diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Nahide Gül Özen de miniklerin mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirterek, benzer faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.