Deprem bölgesindeki 4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümüne sayılı günler kalan Valilikler peş peşe açıklamalar yapıyor.

İlk olarak Kahramanmaraş Valiliği'nin duyurduğu 6 Şubat'ta okul tatiline diğer iller de eklendi.

4 İLDE 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde kentte meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü sebebiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alnarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.

OSMANİYE

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

