EKPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

- ÖSYM, 2026-EKPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
- Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecek.
- Kamu kurumlarında engelli personel yerleştirme tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tamamlanan ve sonuçları beklenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sınavına ilişkin bilgilendirme yaptı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026-EKPSS sonuçları açıklandı.
SONUÇLAR RESMİ SİTE ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI
Duyuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.