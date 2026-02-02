Abone ol: Google News

EKPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 12:56
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tamamlanan ve sonuçları beklenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sınavına ilişkin bilgilendirme yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026-EKPSS sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR RESMİ SİTE ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI

Duyuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

