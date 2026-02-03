Sivas’ta namazlarını aksatmayan öğrenciler ödüllerini aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas Belediyesi ve Sivas İl Müftülüğü’nün ortaklaşa hayata geçirdiği proje, Fatih Mahallesi bölgesinde bulunan 11 camide gerçekleştirildi. Ara tatil süresince camilere devam eden öğrenciler, projeye yoğun ilgi gösterdi.

22 ÖĞRENCİYE BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Proje kapsamında 40 vakit namazını tamamlayan öğrenciler arasından her camiden iki öğrenci olmak üzere toplam 22 öğrenciye, kura yöntemiyle bisiklet verildi. Programa katılan diğer öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

ÖDÜL TÖRENİ GAZİOSMANPAŞA CAMİİ'NDE YAPILDI

Ödül töreni Sivas Gaziosmanpaşa Camii’nde düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, İl Müftü Vekili Mehmet Koç, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmalar gerçekleştirildi.

"GENÇLERİN MANEVİ GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeye katkı sunan İl Müftülüğü ve din görevlilerine teşekkür ederek bu tür çalışmaların, gençlerin dini ve ahlaki değerlerle yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"AMAÇ, BİLİNÇLİ VE AHLAKLI BİREYLE YETİŞTİRMEK"

İl Müftü Vekili Mehmet Koç ise konuşmasında, projenin temel amacının ara tatilde gençleri camilerde bir araya getirerek dini değerleri öğretmek olduğunu belirtti. Koç, çalışmanın devletine ve milletine bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Program, öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.