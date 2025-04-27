Deprem sonrası İstanbul okulları 74 bin 11 vatandaşa kapısını açtı

AA

İstanbul'daki depremden sonra tüm kurumlar koordine olarak vatandaşların yanında yer aldı.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtı ve 74 bin 11 kişiye barınma ile 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunuldu.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek şu ifadeleri kullandı: