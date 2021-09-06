Devlet yurtlarına yeni dönem başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Koroanvirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara nihayet sona erdi.

Üniversite tercihleri de sonuçlanan öğrencilerin, devlet yurtlarına başvuru süreci de başladı.

12 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanlıği'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

EK TERCİH YAPANLAR İÇİN İLERİ TARİH

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.