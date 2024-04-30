Kütahya'da eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini öldürdü Eşiyle ilgili mahallede eşiyle ilgili dedikodu yaptıkları iddia iddiasıyla kuaför Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'i tüfekle öldüren yaşlı adam yakalandı.

DHA

Bugün saat 17.00 sıralarında Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Rıfat K.(80), iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın işyerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

"Eşim hakkında dedikodu yapıyorlardı"

Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)