Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) her yıl eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler için uygulanıyor.

İlk olarak başvuruları alınan DGS'nin 20 Temmuz 2025 Pazar günü sınavı gerçekleştirildi.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı.

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.

Adaylar sınav sonucuna göre üniversite tercihi yapacak.

SINAV SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ