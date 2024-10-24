Diyarbakır'da kanser tedavisi gören çocuklar, hastane bahçesinde eğitim alıyor

AA & Ensonhaber

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde, DÜ Çocuk Hastanesi bahçesinde kanser tedavisi gören çocuklar için umut dolu bir eğitim ortamı oluşturuldu. Cemil Özgür İlkokulu'na bağlı olarak açılan bu özel konteyner sınıfında, haftanın beş günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler, anaokulu ve ilkokul çağındaki 15 öğrenciye eğitim veriyor. Tedavi nedeniyle yataktan kalkamayan çocuklar ise hastane odalarında birebir eğitim alarak öğrenimlerine devam ediyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nin 15 yatak kapasitesiyle bölgedeki en önemli tedavi merkezlerinden biri olduğunu belirtiyor. Akıl, radyoterapi ve kemoterapi gibi zorlu tedaviler nedeniyle uzun süre hastanede kalan çocukların eğitimden uzak kalmamaları adına hastane bahçesine bu özel sınıfın kurulduğunu vurguluyor.

EĞİTİMDEN KOPMADAN TEDAVİ GÖRÜYORLAR

"Her çocuğa kendi seviyesine uygun eğitim veriyoruz" diyen Akıl, çocukların hastane ortamında sosyalleşmelerinin ve eğitimlerine devam etmelerinin psikolojik açıdan büyük bir fark yarattığını ifade ediyor. Eğitimlerin, çocukların moral ve motivasyonlarını olumlu etkilediğini dile getiren Akıl, sınıfın donanımıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını, öğretmen desteğinin ihtiyaca göre sağlandığını belirterek, "Hedefimiz, çocuk hastanede ne kadar süre kalırsa kalsın, eğitimlerinden kopmamaları. Eğitim, tedavi kadar önemli" sözleriyle çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

"HASTALAR İÇİN MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Cemil Özgür İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Atabey, hastanede uzun süre tedavi gören çocukların eğitimlerine devam etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu süreçte eksik kalan derslerini tamamlamaya büyük önem verdiklerini vurguladı. Atabey,

Çocuklar, kendi okullarından uzak kaldıklarında moral bozukluğu yaşayabiliyor. Tedavi sürecinde moralin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden onların eğitimden kopmamaları ve etkinliklerle moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için çabalıyoruz. Çocuklar uzun süre okuldan uzak kalınca, bu durum veliler için de bir moral kaybına neden olabiliyor

dedi.

Ayrıca, çocuklarının eğitim aldığını görmek veliler için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ekledi.

Atabey, sınıfın sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden gelen öğrencilerle de dolu olduğunu ve bu projenin daha geniş bir kitleye hitap ettiğini dile getirdi.

Veli Mehmet Zeki Kılıç ise bu girişimden duyduğu memnuniyeti paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: