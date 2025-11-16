DUS ve YDUS yılda sadece bir kez yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) yılda bir kez gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, DUS ve YDUS'un 2023'ten itibaren yılda ikişer kez gerçekleştirilmesine karar verilmiş olduğu hatırlatılarak, bu durumun sınav takvimlerinde de ilan edilmekte olduğu belirtildi.

ADAYLARIN SINAV TAKVİMİMİN ÇAKIŞMAMASI İÇİN

ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere sınavların yılda 7 adet yapılmakla birlikte bu sınavların sonuçlarıyla 20 yerleştirme işleminin yapılmakta olduğu aktarılarak, "Adayların yerleştirilmesi döneminin diğer sınav tarihinin uygulandığı anlara denk gelmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır." ifadesine yer verildi.

TUS, YILDA İKİ KEZ YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Duyuruda, şu bilgiler kaydedildi: