Düzce'de YKS için tedbir alındı: İnşaat çalışmaları durduruldu

Düzce'de zabıtalardan inşaatlara uyarı yapıldı.
3 milyonun üzerinde öğrencinin gireceği YKS başladı.
Öğrenciler için tedbirler alındı
Kentte YKS'ye girecek üniversite öğrenci adaylarının dikkatlerinin dağılmaması ve sınavda dışarıdan gelecek seslerden rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri, sınavların yapılacağı okulların çevresinde tedbir aldı.
İnşaatlar durduruldu
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların çevresindeki inşaatları sınav saati boyunca çalışma yapmamaları için durdurdu.
"Pazar günü, tam gün inşaatları durduracağız"
Zabıta ekipleri inşattaki işçileri de uyararak, "Cumartesi günü öğleden sonra çalışabilirsiniz, pazar günü, tam gün inşaatları durduracağız. Çocukların emeklerine yazık olmasın. İlk oturum saat 10.00'da sizler, inşaatları durdurun." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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