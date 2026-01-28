e-YDS başvuruları başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS sınavına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/2 İngilizce) başvuruları başladığı duyuruldu.

SINAV, E-SINAV UYGULAMA BİNALARINDA YAPILACAK

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce, 14 Şubat'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BAŞVURULAR 5 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Adaylar başvurularını 5 Şubat'a kadar ÖSYM'nin 'https://sanalpos.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olması nedeniyle bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlendi.

KONTENJAN DOLDUĞUNDA ÜCRET ALIMI ENGELLENECEK

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.

Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.