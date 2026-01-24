Bitlisli köy öğrencilerine Erasmus kapısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyü Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler için Avrupa hayali gerçeğe dönüşüyor. Okul tarafından hazırlanan ve Erasmus+ kapsamında kabul edilen proje doğrultusunda, öğrenciler ve öğretmenler uluslararası bir eğitim ve kültürel değişim programına katılacak.

“Kapsayıcı Eğitime Sosyal-Duygusal Öğrenme ile Güçlü Bir Adım” adlı proje kapsamında 10 öğrenci ve 3 öğretmen, 1–7 Şubat tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’da 5 günlük eğitim ziyareti gerçekleştirecek.

AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ, HEYECAN DORUKTA

Yurt dışı programı öncesinde okulda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda aileler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek proje süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da destekleniyor.

ÜÇ AŞAMALI ERASMUS PLANI

Projenin ayrıntılarını paylaşan Okul Müdürü Fikri Bakır ve Proje Koordinatörü Utku Tutgun, çalışmanın üç aşamadan oluştuğunu belirtti.

Koordinatör Tutgun, ilk aşamada okul müdürü dâhil 3 öğretmen ile 10 öğrencinin Prag’da bir okulu ziyaret edeceğini ifade ederek, “5’i kız, 5’i erkek olmak üzere belirlenen öğrencilerimiz, Avrupa’daki kapsayıcı eğitim ve sosyal-duygusal öğrenme uygulamalarını yerinde inceleyecek. Kafilemiz 1 Şubat’ta yola çıkacak, 7 Şubat’ta yurda dönecek” dedi.

İkinci aşamada ise 5 öğretmenin Prag’da 5 günlük işbaşı eğitimine katılacağını belirten Tutgun, bu süreçte edinilen kazanımların okulda uygulanacağını söyledi. Üçüncü ve son aşamada ise Hollanda’da düzenlenecek 5 günlük kursla öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

"BU GEZİ RÜYALARIMA GİRİYOR"

Projede yer almaya hak kazanan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı dile getirdi. Öğrencilerden Asmetullah Süyük, “Çok heyecanlıyım. Bu gezi geceleri rüyalarıma kadar giriyor” diyerek duygularını paylaştı.

Ruken Demir ise seçilme sürecini şu sözlerle anlattı:

“Başta seçileceğimi düşünmüyordum. İngilizce konuşacağımız için sınava girdik ve seçildim. O günden sonra mutluluğum arttı. Her akşam Prag’ı hayal ederek uyuyorum.”

PROJE EKİM 2026'DA TAMAMLANACAK

Dezavantajlı öğrencilerin okula uyumunu artırmayı ve eğitim süreçlerine aktif katılımlarını sağlamayı amaçlayan projenin, geçtiğimiz yıl şubat ayında kabul edildiği bildirildi. Projenin Ekim 2026’da tamamlanacağı, tüm faaliyetlerin Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edildiği kaydedildi.