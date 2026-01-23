11 yaşındaki Sidar’dan Amerika’da çifte dünya şampiyonluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika’nın Orlando kentinde düzenlenen Uluslararası Neo Science Olimpiyatları’na Türkiye adına katılan, İstanbul’da yaşayan 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz, matematik alanında kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu. Aynı organizasyonda bilim dalında da altın madalya kazanan Sidar, üstün başarısıyla dikkat çekti.

Olimpiyatların ön eleme aşamasına 117 ülkeden öğrenciler katıldı. Online ortamda, kamera açık ve yüksek güvenlikli sistemle gerçekleştirilen ön elemede Sidar, matematik dalında dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

GRAND FINAL'DE BİR KEZ DAHA DÜNYA BİRİNCİSİ

Ön elemedeki derecesiyle yalnızca 21 ülkenin davet edildiği Neo Science Grand Finali’ne katılmaya hak kazanan Sidar Cem Kılagöz, ABD’nin Orlando kentinde düzenlenen final etabında da matematik alanında dünya birinciliğini elde etti. Böylece Neo Science Olimpiyatları’nda matematikte iki kez dünya birincisi oldu.

Sidar, bilim alanında ise dünya 6’ncusu olarak altın madalya kazanmayı başardı. Başarılı öğrenci, organizasyonu iki matematik dünya birinciliği ve bir bilim altın madalyası olmak üzere toplam üç altın madalya ile tamamladı.

"MATEMATİĞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Başarısını anlatan Sidar Cem Kılagöz, matematiğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek şunları söyledi:

Matematikte yaşıtlarımdan daha erken toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi öğrendim. Sayılarla işlem yapmayı seviyordum. BİLSEM’i kazandıktan sonra öğretmenlerim beni olimpiyatlara yönlendirdi. Hedefim TÜBİTAK’ta altın alıp milli takıma girmek, ardından IMO ve Balkan Olimpiyatları’nda derece yapmak. En büyük hayalim ise Fields Madalyası veya Nobel kazanmak.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ÇOK ÇALIŞMAK"

Olimpiyat sürecine yoğun şekilde hazırlandığını vurgulayan Sidar, “Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar beni çok heyecanlandırıyor. Matematikte ve hayatta en önemli şey severek yapmak ve çok çalışmak.” ifadelerini kullandı.

ANNE KILAGÖZ: "HESAP MAKİNESİ EN SEVDİĞİ OYUNCAĞIYDI"

Sidar’ın annesi Seda Kılagöz ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren sayılara özel bir ilgisi olduğunu belirterek, “Hesap makinesi ve bilgisayar en büyük oyuncağıydı. Sürekli sorgulayan, problem isteyen bir çocuktu. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle olimpiyatlara katıldı ve emeğinin karşılığını aldı. Çok gururluyuz.” dedi.