E-YDS cumartesi günü 4 ilde yapılacak

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6) 3 Mayıs Cumartesi günü 4 ilde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak sınav, saat 13.45'te başlayacak.

Saat 13.30'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

ADAYLARA, TOPLAM 180 DAKİKA SÜRE TANINIYOR

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

4 İLDE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

"5 BİN 267 ADAY BAŞVURDU"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: