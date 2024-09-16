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Eğitim ödeneği 2024: Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, kaç TL?

Eğitim ödeneği 2024: Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, kaç TL? Öğretmenlere "eğitim ödeneği" kapsamında verilen kırtasiye yardımı, bu yıl da geçerli oluyor. Ödeme bekleyen binlerce öğretmen, "kırtasiye yardımı ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki, eğitim ödeneği yattı mı 2024? Öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...