Eğitim ödeneği 2024: Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, kaç TL?

2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen, okullara döndü.
Öğrenciler derslerini almaya devam ederken, öğretmenler ise "ödenek" konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Eğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ödeme tarihi merak konusu oldu.
Kırtasiye yardımı, öğretmenlerin ders materyallerini ve kırtasiye malzemelerini temin etmelerine yardımcı olmak amacıyla veriliyor.
Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı yattı mı, kaç TL 2024? Öğretmen kırtasiye ödeneği ayın kaçında ödenecek? İşte bilgiler...
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHİ 2024:
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, verilen kırtasiye yardımı genellikle Eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılıyor.
KIRTASİYE YARDIMI KAÇ TL 2024
Henüz kırtasiye yardımı ne kadar olarak yatırılacak açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 4 bin 85 TL olarak yatırıldı.