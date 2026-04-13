Milli Eğitim Akademisi'nde ilk ders zili

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adayları için hazırlık süreci resmen başladı. 7 ilde kurulan 12 Akademi Uygulama Merkezi’nde eş zamanlı olarak başlatılan eğitimlerin ilk dersini, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi.

Program öncesinde İstanbul’daki merkezde dua okunurken Bakan Tekin, diğer illerdeki adaylara canlı bağlantıyla hitap etti.

"ÖĞRETMENLİK BİR MESLEKTEN ÖTE, EMANETTİR"

İlk ders konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, öğretmen adaylarına şu sözlerle seslendi:

“Bugün başladığınız bu süreç, aynı zamanda ülkenin geleceğine doğru yürüyen büyük bir sorumluluğun eşiğidir.”

Tekin, öğretmenliğin çocukların istikbalini inşa eden temel bir rol taşıdığını vurgulayarak, bu mesleğin “emanet bilinciyle” yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"MEDENİYET DEĞERLERİYLE YOĞRULMUŞ ÖĞRETMENLER İSTİYORUZ"

Bakan Tekin, eğitim anlayışlarının merkezinde milli ve manevi değerlerin bulunduğunu belirterek öğretmen adaylarına yönelik hedefi şöyle özetledi:

“Arzumuz, çocuklarımızın iç dünyasını okuyabilen, bilgiyi hikmetle birleştirebilen öğretmenler yetiştirmektir.”

Tekin, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil; aynı zamanda karakter inşa eden, yön gösteren ve toplumsal değerleri taşıyan kişiler olması gerektiğini söyledi.

UYGULAMA AĞIRLIKLI YENİ EĞİTİM MODELİ

Milli Eğitim Akademisi’nin klasik eğitim anlayışından farklı olarak uygulama temelli bir yapı üzerine kurulduğunu belirten Tekin, programın kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yaklaşık 600 saatlik genel uygulama eğitimi



480 saat doğrudan öğretmenlik pratiği



Kültür, pedagojik formasyon ve alan derslerinin entegre yapısı



Yapay zekâ ve eğitim teknolojilerine yönelik içerikler

Tekin, bu modelle öğretmen adaylarının sadece teorik bilgiyle değil, sahaya hazır bir donanımla yetişeceğini ifade etti.

"ÖĞRETMENLİK, MEDENİYETİN DEVAMI GÖREVİDİR"

Konuşmasında öğretmenliği tarihsel ve kültürel bir sorumluluk olarak tanımlayan Bakan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “başöğretmen” ünvanına da atıf yaparak öğretmenlik mesleğinin devlet geleneği içindeki yerine dikkat çekti.

Tekin, “Her biriniz bu ülkenin dört bir yanında çocukların geleceğine yön verecek birer rehbersiniz” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIMLA BAŞLADI

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve çeşitli bürokratlar da katıldı.

Milli Eğitim Akademisi’nde başlayan hazırlık eğitiminin önümüzdeki dönemde farklı illerde de devam edeceği bildirildi.