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İHA

Erzincan'ın Demirkent Mahallesi'nde ortaokul öğrencileri, domates, biber, patlıcan ve karnabahar gibi mevsimlik sebzeler ile bazı meyveleri serada yetiştirerek tarıma adım attılar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle çiftçilik mesleğinin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, dalından kopardıkları ürünleri önce kendileri tadıp, ardından Dünya Gıda Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte satışa sundular.

GELİRİYLE SERALARINI MODERNLEŞTİRECEKLER

Etkinliğe katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, bu etkinliğin Dünya Gıda Günü'ne özel olarak düzenlendiğini ve öğrencilerin "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı bulduğunu belirtti. Kütük, "Satıştan elde edilen gelirle gelecek yıl seramızı daha geniş ve modern hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

ÖNCE TADIYORLAR, SONRA DA SATIYORLAR

Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise, "Öğrencilerimiz emek verdikleri ürünleri önce tadıp, bugünkü etkinlik aracılığıyla satışa sunuyorlar. Dünya Gıda Günü ile birlikte projemizi sonlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Diyetisyeni Uzeyir Tuğberk Kozan da, etkinlikte sergilenen ürünler aracılığıyla öğrencilerde sağlıklı ve doğal beslenme bilincini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.