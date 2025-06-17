Gönüllü gençler Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı sunacak

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde hayata geçirilecek 'Gönüllü Hasat Etkinliği' projesiyle gençler, çiftçilere destek verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 142 ayrı noktada planlanan faaliyetlere katılacak gönüllü gençler, haziranda başlayıp aralık ayına kadar sürecek etkinliklerle tohumdan hasada kadar tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılım sağlayacak.

GENÇLERİN ÇEVRE VE EMEK BİLİNCİ KAZANMASI HEDEFLENİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri yönetiminde yapılacak etkinlikler, muhtarlıklar ve çiftçilerle iş birliği halinde gerçekleştirilecek.

Tarımın farklı aşamalarını yerinde deneyimleme fırsatı sunan projeyle, gençlerin gönüllülük yoluyla kırsal kalkınmaya destek olması, üretime katılması, çevre ve emek bilinci kazanması hedefleniyor.

"BU PROJE, GENÇLERİMİZİ ÜRETİMİN ÖZNESİ YAPIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin doğayla, üretimle ve sorumlulukla daha güçlü bağ kurmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu: