Güncel servis tarifesi 2024: İstanbul ve Ankara 2024-2025 okul servis ücretleri Okula servisle gidip gelen öğrenciler için yeni dönem tarifesi merak konusu oldu. Okulların açılmasına yakın, "2024-2025 okul servisi ücretleri" başta İstanbul ve Ankara için araştırılıyor. İşte güncel tarife...

Editör: Yağmur Dinç

Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor.

Binlerce öğrenci ise okullarına servisle gitmeye devam edecek.

UKOME toplantısı ile İstanbul'da toplu ulaşım araçları, servisler, taksi ücretleri yeniden belirlendi. Okula servis ile giden öğrencilerin ailesi ise konu hakkında meraklandı.

Güncel servis ücreti İstanbul ve Ankara için belli oldu.

Peki, okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024-2025 eğitim yılında okul servis ücretleri...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025

UKOME, 2024-2025 eğitim yılı için servis ücretlerine %16 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre:

Kısa mesafe: Yıllık 23 bin TL

Uzun mesafe: Yıllık 55 bin TL

Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. En kısa mesafe servis ücreti yıllık 16 bin 745 liraya çıktı.