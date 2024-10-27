Haftanın ilk dersi: Dersimiz Cumhuriyete Doğru

Tüm yurtta 29 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı okulların tüm kademelerinde 28 Ekim'in ilk dersinde öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videoyu sunacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocukları geleceğe en mücehhez şekilde hazırlama gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

'DERSİMİZ CUMHURİYETE DOĞRU' ADLI VİDEO GÖSTERİLECEK

Bakan Tekin, alınan kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet'imiz 101. yaşına girerken, maarif ailesi olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerleri, her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla evlatlarımıza aktarmanın önemini idrak ettiğimiz bir haftanın içindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okullarımızda 28 Ekim'de gerçekleşecek ilk derste öğrencilerimizi 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' adlı videoyla buluşturacağız. İyi dersler çocuklar.