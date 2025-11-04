Hakkarili 'Sarı fırtına' Gül’ün hayali gerçek oldu: Mezrasına halı saha yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü Toklu mezrasında yaşayan 13 yaşındaki Gül Yıldız, okul bahçesinde top oynarken öğretmenlerinin dikkatini çekti.

“Sarı fırtına” lakabıyla tanınan Gül’ün futbol sevgisi kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü, ardından küçük sporcunun hayali gerçeğe dönüştü.

SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ, HAYALİ DUYULDU

Serhatkale mezrasındaki okulda eğitim gören Gül Yıldız’ın futbol oynarken çekilen görüntüleri öğretmenleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Videoların kısa sürede yayılması üzerine, mezraya halı saha yapılması yönündeki isteği kamuoyunda geniş yankı buldu.

BAKAN KURUM TALİMAT VERDİ

Gül’ün talebini öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Serhatkale İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine halı saha yapılması talimatı verdi.

Hakkari Valiliği ve İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 260 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bahçesine 20x40 metre ölçülerinde modern bir halı saha inşa edildi.

"HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Yeni sahada arkadaşlarıyla antrenman yapan Gül Yıldız, hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür etti:

Birinci sınıftayken futbolcu olmayı hayal ediyordum. Bahçede maç yaparken bir gol attım, öğretmenim o anı paylaştı ve herkes beni tanıdı. ‘Sarı fırtına’ diyorlar. Fenerbahçeliyim, kulübüm beni maça davet etti, futbolcularla tanıştım. Şimdi halı sahamız da yapıldı. Çok mutluyum. Hayallerimiz gerçekleşti. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz, onu mezramıza davet ediyoruz.

"KÖYDEKİ BÜTÜN ÇOCUKLAR SEVİNDİ"

Gül’ün amcası Ekrem Yıldız, halı sahanın köy için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi:

Yeğenim Gül futbolu çok seviyor. Halı saha isteği yerine getirildi. Bakanımıza, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Köydeki bütün çocuklar sevindi, öğretmenlerimiz de çok ilgiliydi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

"ARTIK TOPRAKTA DEĞİL, HALI SAHADA OYNUYORUZ"

Çocuklardan Yasir Yılmaz ise, önceden toprak alanda futbol oynadıklarını belirterek, artık yeni sahada top koşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi:

“Eskiden toprağın içinde oynuyorduk, şimdi halı sahamız var. Burada oynamak çok daha güzel.”