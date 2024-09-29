Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başladı İlk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na girmek için adaylar, sınav yapılacak binalara giriş yaptı.

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de ilk kez düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İlgili Yeterlilik Sınavı (İYÖS) ile hukuk alanında meslek seçiminde yeterliliğin artırılması amaçlanıyor.

Mesleki yeterlilikleri ölçmek ve geliştirmek için gerçekleştirilecek olan sınavlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van dahil 17 farklı merkezde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, hakim, savcı ve avukat olma hedefi taşıyanların avukatlık stajına başlamadan önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı başarıyla geçmeleri gerektiğini belirtti.

BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK

Tunç, adayların yeterli puanı alarak mesleki kariyerlerine devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan bu sınavlarla, hakim, savcı ve avukat adaylarının mesleki yeterlilikleri ölçülecek. Avukatlık stajı ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurabilmek için öncelikle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak şarttır. Adaylarımız, sınavdan yeterli puanı alarak başarılı olduklarında mesleğe kabul edilecekler. Bu sayede hukuk sistemimizi hem nitelik hem de nicelik açısından daha kaliteli ve güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz.

MESLEK ÖNCESİNDE YETERLİLİKLERİ ÖLÇÜLECEK

Bakan Tunç,

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile adaletin zamanında sağlanmasında görev alacak hakim, savcı ve avukatların meslek öncesindeki yeterlilikleri değerlendirilecek. 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek bu ilk sınavda yer alacak tüm adaylara başarılar diliyorum.

dedi.

Ayrıca, hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yürütülen görüşmelere değinen Adalet Bakanı Tunç, şunları ekledi:

Hukuk sistemimizi eğitim açısından daha da güçlendirmek için önemli adımlar attık ve bu sürece devam ediyoruz. 2002 yılında yaklaşık 9 bin hakim ve savcımız varken, bugün bu sayı 25 bine yaklaşmış durumda; bu da yüzde 160'lık bir artış anlamına geliyor. Hakim, savcı ve avukatların çalışma hayatındaki başarıları, hukuk fakültelerindeki eğitimlerinin ne denli kritik olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, hukuk fakültesi kontenjanlarındaki başarı oranını artırmak için çalışmalarımız sürüyor.



Kontenjan sayısı, 190 binden 125 bine düşürüldü. Eğitimdeki kaliteyi artırmak için YÖK ile olan görüşmelerimiz de devam etmektedir.