İlk kar tatili haberi Tekirdağ’dan geldi! Bazı ilçelerde eğitime ara verildi... Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra, bazı bölgelerde de yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

İHA

Türkiye, bugünden itibaren Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi.

Birçok ilde dün gece başlayan fırtına, bugün yerini sağanak yağmura ve soğuk havaya bıraktı.

Kimi kentlerde ise kar yağışı yüzünü gösterdi.

Tekirdağ kar yağışına teslim oldu

Bu illerden biri de Tekirdağ oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı, İstanbul'un sınırına dayandı.

Sürücüler ilerleyemedi

Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe gitmek için arabalarına binen sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Tatil haberi geldi

Gözler bu kez tatil haberine çevrildi.

Öğrencilerin ve velilerin beklediği açıklama ise geldi. Kar yağışı sebebiyle ilk kar tatili kararı Tekirdağ'da alındı.

Bölgedeki bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Eğitime 1 günlük ara

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde, bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)