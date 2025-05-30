İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

AA

Türkiye genelinde 3 bin 688 okulda gerçekleştirilen bir sınavın sonuçları paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 27 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

"70 BİN ÖĞRENCİ BURS ALMAYA HAK KAZANDI"

70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.