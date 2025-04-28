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Haber Merkezi

İstanbul, deprem gerçeğiyle geçtiğimiz günlerde bir kez daha yüzleşti.

Meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası vatandaşlar panik olurken, okullar ise 2 gün tatil edildi.

Tatilin ardından bugün yeniden dersbaşı yapan öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

"ÇÖK-KAPAN-TUTUN"

Eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatıldı, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşıldı.

VALİ DAVUT GÜL OKULLARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül de okulları ziyaret etti ve öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Vali Davut Gül, daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek kısa bir değerlendirme de yaptı.

"OKULLAR HASAR ALMADI"

Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, depremde okulların hasar almadığını ifade etti.

Vali Gül açıklamasında, "Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti." ifadelerini kullandı.