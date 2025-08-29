Kapılar açıldı! 30 Avrupa ülkesi öğrencileri bekliyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci okuma hayallerini yurt dışında gerçekleştirmek için araştırmalarına başladı.

Bu kapsamda öğrencilere hem okuma hem de çalışma imkanı veren ülkeler listelendi. Avrupa’da şansını denemek isteyen öğrenciler hangi ülkelerin hem okuma hem de çalışmaya izin verdiğini mercek altına aldı.

Bu kapsamda Avrupa’da 30 ülke, öğrencilere hem eğitim hem de çalışma imkânı tanıyor. Üstelik bunlardan 15’i, çalışma iznine bile gerek duymadan öğrencilerin yarı zamanlı işlerde yer almasına kapı aralıyor.

BU ÜLKELER KAPILARINI AÇTI

Avrupa’da öğrencilere büyük kolaylık sağlayan ülkeler arasında Britanya, Fransa, İrlanda, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya ve Litvanya öne çıkıyor.

Bu ülkelerde yabancı öğrencilerin çalışabilmesi için ayrıca bir çalışma izni almasına gerek duyulmuyor; yalnızca öğrenci statüsünde bulunmak yeterli oluyor. Böylece hem eğitim hayatını sürdürmek hem de iş deneyimi kazanmak isteyen gençler için Avrupa’da geniş bir özgürlük alanı açılıyor.

Bu ülkelerin yanı sıra, İspanya, Hollanda, Norveç Slovenya, Malta, Lüksemburg ve İzlanda gibi ülkeler öğrenci olarak gidilse daha çalışma izni olmasını şart koşuyor.