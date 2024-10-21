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AA & Ensonhaber

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Ayhan Devrez için özel bir veda etkinliği düzenledi.

Son dersinin zili çaldığında sınıf kapısında alkışlarla karşılanan Devrez, okul koridorlarında toplanan öğrencilerin sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Bazı öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadığı bu anlar, duygusal bir atmosfer yarattı.

Devrez, kendisine bu anlamlı veda için teşekkür ederek duygularını paylaştı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: "BENİM DE ÖĞRETMENİMDİ"

Etkinlikte bir konuşma yapan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ayhan Devrez'in kendisi için de bir öğretmen olduğunu belirtti.

Toğrul, öğretmenliğin özel ve kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

