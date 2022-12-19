KOPYADAN İPTAL! AÖL 1.dönem sınavları yeniden yapılacak mı?

Açık lise sınavlarında toplu kopya çekilmesiyle 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Peki AÖL 1.dönem sınavları tekrar yapılacak mı? İptal edilen sınavlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlayan Açıköğretim Lisesi sınavlarında bir skandal yaşandı.

Sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Kararın akabinde sınavın yeniden yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

AÖL 1. dönem sınavları tekrar yapılacak mı? AÖL 1.dönem sınavları iptal mi? İşte konunun detayları...

AÖL sınavı tekrar yapılacak mı?

Açık lise sınavında kopya çektiği için sınavı iptal olan öğrenciler, yeniden sınava giremeyecek.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrencilerin, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacakları bildirildi.

Sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek.