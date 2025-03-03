Kosovalı öğrenciler, Türkçe eğitimi için her gün kilometrelerce yol yapıyor

AA & Ensonhaber

Kosova’nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde yaşayan Elif Köroğlu ve Elif Bunyaku, şehirlerinde lise seviyesinde Türkçe eğitim veren bir okul bulunmadığı için her gün yaklaşık 80 kilometrelik bir yolculuğa çıkarak başkent Priştine’deki okullarına ulaşıyor.

Priştine'deki Sami Frasheri Lisesi'nde 11. sınıfta eğitim gören Köroğlu ve Bunyaku, hafta içi her sabah saat 08.00’de başlayan derslerine yetişebilmek için günün ilk ışıklarıyla uyanıyor. Türkçe eğitim almak adına katlandıkları bu uzun yolculuk, onların azmini ve kararlılığını gözler önüne seriyor.

Her gün 40 kilometre gidiş, 40 kilometre dönüş olmak üzere toplamda 80 kilometre yol yapan öğrenciler, biri şehirler arası, diğeri şehir içi olmak üzere iki otobüs değiştirerek yaklaşık iki saat süren bir yolculuğun ardından okullarına varıyor.

"KIŞIN DAHA ZORLANIYORUZ"

Elif Köroğlu, özellikle kış aylarında bu yolculuğun daha da çetin hale geldiğini belirterek, "Sabah çok erken yola çıkıyoruz, hava karanlık ve oldukça soğuk oluyor. Kışın yolların buzlanması veya otobüs seferlerinde yaşanan aksaklıklar bizi daha da zor durumda bırakıyor." dedi.

İlkokulu Mitroviça’da Türkçe okuyarak tamamladıktan sonra lise eğitimine de Türkçe devam etmek istediğini vurgulayan Köroğlu, bu nedenle her gün kilometrelerce yol katettiğini söyledi. Eğitimde gösterdiği başarının bu çabanın karşılığını verdiğini dile getiren Köroğlu, üniversite hayaliyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Notlarım çok iyi, tüm bu zorluğa değiyor. Üniversiteyi Türkiye’de, özellikle İstanbul’da okumayı hedefliyorum."

"OTOBÜSLER ÇOK KALABALIK, AYAKTA YOLCULUK YAPIYORUZ"

Elif Bunyaku ise sabah saatlerinde otobüslerin oldukça kalabalık olduğunu ve çoğu zaman ayakta seyahat etmek zorunda kaldıklarını belirtti. İlk ve ortaokulu Arnavutça okuduktan sonra lise eğitimine Türkçe devam etme kararı alan Bunyaku, tercihini şöyle açıkladı:

Daha iyi bir gelecek için ve üniversite eğitimimi Türkiye’de alabilmek için Türkçe eğitime yöneldim. Bu yüzden Priştine’ye gidiyorum. Şu an hangi şehirde ya da hangi bölümde okuyacağıma karar vermedim ama Türkiye’de eğitim almak en büyük hedefim.

Okulundan ve öğretmenlerinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Bunyaku, ailesinin hem maddi hem de manevi desteği sayesinde eğitim hayatına devam edebildiğini sözlerine ekledi.

KOSOVA'DA TÜRKÇE EĞİTİMİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Kosova’da Türkçe eğitim, 1951 yılında eski Yugoslavya yönetimi tarafından alınan bir kararla başladı. Kosova'nın 2008’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından da Kosovalı Türklere tanınan bu hak devam etti.

Bugün Türkçe eğitim, öğrenci sayısında azalma yaşansa da Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitroviça ve Gilan belediyeleri ile Dobruçan köyünde farklı düzeylerdeki okullarda sürdürülüyor. Ayrıca Priştine ve Prizren üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Türkçe bölümler de bulunuyor.

Kosova’da geçtiğimiz yıl yapılan nüfus sayımına göre ülkede 19 bin 419 Türk yaşıyor.