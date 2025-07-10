KPSS geç başvuru tarihleri 2025: İşte oturum ücretleri

KPSS için geri sayım sürerken başvuru işlemleri de tamamlanıyor.

KPSS 2025 lisans sınavına başvurular 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı.

Başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru dönemi fırsatı sunuluyor.

KPSS 2025 ücreti Genel Yetenek – Genel Kültür: 570 TL ve Alan Bilgisi (her oturum): 350 TL olarak belirlendi.

Peki; KPSS 2025 geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Detaylar...

KPSS 2025 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS başvurusunu tamamlamamış olanlar için 23–24 Temmuz 2025, yani iki gün boyunca geç başvurular kabul edilecek.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ

Geç başvuru sürecinde, sınav ücretine %50 zamlı ödeme yapılacak.

Örneğin, iki oturum (GY‑GK + 1 Alan Bilgisi) için normalde 920 TL ödendiyse, geç başvuruda bu tutar %50 artışla yaklaşık 1.380 TL’ye yükselecek.