KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun cevap anahtarı yayınlandı

Milonlarca öğrenci adayının beklediği gelişme...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde10'u erişime açıldı.

10 GÜN SÜREYLE ERİŞEBİLECEKLER

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

17 EYLÜL GÜNÜ SONA ERECEK

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.