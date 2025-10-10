KPSS lisans sonuçları açıklandı

Birçok adayın heyecanla beklediği haber, ÖSYM'den geldi...

2025 yılı KPSS lisans oturumları, 14 Eylül'de tamamlanmış ve gözler sonuçlara çevrilmişti.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans 2025 sonuçları kapsamında aldığı puanı öğrenmek isteyenler, "KPSS açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Bu kapsamda, son dakika ÖSYM haberleri ve KPSS sonuç öğrenme ekranı araştırılıyor.

ÖSYM BEKLENEN HABERİ DUYURDU

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının 10 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açıldığı bildirildi.

ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgilerinde; adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.