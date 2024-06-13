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KPSS ön lisans başvuruları başladı

KPSS ön lisans başvuruları başladı Ön lisans mezunlarının heyecanla beklediği sürece girildi. ÖSYM'nin verdiği bilgiye göre 1 Eylül'de uygulanacak KPSS sınavı için başvurular, bugünden başlayarak 2 Temmuz'a kadar yapılabilecek.