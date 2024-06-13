KPSS ön lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirdi.
Bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan başvurular, 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.
KPSS sınavı 1 Eylül'de
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS, 1 Eylül'de uygulanacak.
Başvuru ücreti 350 lira
KPSS önlisans başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
KPSS DHBT için başvurular 9-15 Ağustos'ta alınacak.
DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na girmesi gerekiyor.
Sınavlara başvuru ardesi
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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