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    KPSS tercih tarihleri açıklandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 15:57
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    KPSS tercih tarihleri açıklandı #1

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.

    TERCİHLER 23 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS ARASI

    Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

    KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

    KPSS tercih tarihleri açıklandı #2

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