'KTÜ'ye Hoş Geldin' etkinliği: Öğrencilere 3 ton hamsi ikramı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Sosyal kulüplerin tanıtıldığı stantları gezen öğrenciler, şenlik havasında horon tepti.

3 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ

Etkinlikte, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi öğrencilere ikram edildi. Hamsi dağıtımı renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler hem müzik eşliğinde eğlendi hem de Trabzon’un yöresel lezzetini tattı.

"HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, il dışından gelen öğrencilere hamsiyi tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti. Çuvalcı, “Üniversite sadece bilginin üretildiği değil, aynı zamanda birliğin ve beraberliğin pekiştiği bir yer. Her şey öğrencilerimiz için. Onların sosyalleşmesi bizim için çok önemli.” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLERE HAMSİ TANITILDI

Çuvalcı, Afrika ve farklı ülkelerden gelen bazı öğrencilerin ilk kez hamsi tattığını belirterek, “Bu etkinlik, kültürel paylaşım için de güzel bir fırsat oldu.” ifadelerini kullandı.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Seyhan ise etkinliğin, yeni öğrenciler için hem tanışma hem de yöresel tanıtım anlamında önemli olduğunu vurguladı.

"İLK KEZ MANGALDA HAMSİ YEDİM"

Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Samet Kement de şenlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, “Kulüpleri gezdik, türkülere eşlik ettik, sonra hamsi yedik. İlk defa mangalda hamsi yedim, çok güzeldi.” dedi.