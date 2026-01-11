Yarıyıl tatili cuma günü başlayacak

- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
- Yarıyıl tatili 30 Ocak Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayacak.
- 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da son bulacak.
Karne heyecanı...
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi cuma günü sona erecek.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.
30 OCAK'TA SONA ERECEK
16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM PROGRAMI
İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.