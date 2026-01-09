Milli Eğitim Akademisi'ne hazırlık eğitimi başvuru duyurusu yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak'ta elektronik ortamda kabul edilecek.

KONTENJANLAR BELİRLENDİ

Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi.

Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak.

BAŞVURULAR 20 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Adayların başvuruları, 'akademibasvuru.meb.gov.tr' adresinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak'ta başlayacak, 27 Ocak Salı günü saat 16.00'da sona erecek.

TABAN PUAN 50 OLACAK

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak.

Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

ASIL ADAY SAYISININ YÜZDE 10'U KADAR YEDEK ADAY BELİRLENECEK

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.

Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

Yedek aday listesine girmek, kazanılmış hak oluşturmayacak.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798 ile özel eğitim öğretmenliği, 801 ile İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653 ile okul öncesi öğretmenliği oldu.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA İNCELENECEK

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda incelenecek.

Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek.

Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

VERİLEN SÜRE İÇİNDE KAYIT YAPTIRILMAZSA YEDEK ADAYLAR ÇAĞIRILACAK

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.

Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.

Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular 'personel.meb.gov.tr' ve 'akademi.meb.gov.tr' adreslerinden yapılacak.