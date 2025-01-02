KYK kredi geri ödemelerinde değişiklik

AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) kredi borcu olan herkesi ilgilendiren bir gelişme bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği'nde KYK kredi geri ödemelerine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Önceki düzenlemede KYK kredisi borçluları, lisansüstü eğitime ara vermeden devam ederlerse borçlarını lisansüstü eğitimlerinin sona ermesinden iki yıl sonra ödemeye başlayabiliyordu.

Ancak, bu düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Böylece geri ödeme sürelerinde değişiklik yaşandı.

KYK BORCU GERİ ÖDEME SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Kararla birlikte yüksek lisansın tamamlanmasından sonra okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK kredisini geri ödeme zorunluluğu kaldırıldı.

LİSANASÜSTÜ EĞİTİMDEN İKİ YIL SONRA GERİ ÖDENİYORDU

Değişiklik ile "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geri ödeme sürecinde değişiklik bekleniyor.

Bu düzenlemenin KYK borçları ödeme süresin ve koşullarına nasıl yansıyacağı, önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile netleşecek.