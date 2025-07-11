LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Sınava giren binlerce öğrenci, LGS 2025 sonuçlarını T.C kimlik numarası ile Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor.

TERCİHLER 14-24 TEMMUZ ARASINDA YAPILACAK

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek.

LGS tercihleri, sınav sonuçlarının belli olmasının ardından 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PUAN DURUMU VE YÜZDELİK DİLİME ULAŞILABİLİYOR

15 Haziran 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınavı, iki oturum halinde tamamlandı.

LGS sonuç sorgulama ekranı ile puan durumu ve yüzdelik dilim gibi detaylar görüntülenebiliyor.

SONUÇ EKRANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

SINAV, YURT İÇİNDE 973 MERKEZDE YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

KATILIM ORANI 95,25 OLDU

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.