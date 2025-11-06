2026 LGS tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) maratonu başlıyor...

2026 LGS öğrencileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Eğitimlerine yön verdikleri sınavda iyi bir puan alarak istedikleri liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, sınav yıllarını verimli değerlendirmek için zamanla yarışıyor.

BAKAN TEKİN SINAV TARİHİNİ AÇIKLADI

Bu kapsamda heyecanla beklenen bir haber, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, çalışmak adına ne kadar zamanları kaldığını merak eden öğrencilere sınav tarihini açıkladı.

2026 LGS SINAVI 14 HAZİRAN 2026'DA YAPILACAK

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, mesajını, "Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." sözleriyle tamamladı.